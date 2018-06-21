



Украина прощается с Героем Украины Иваном Драчом - 21.06.2018 11:33

Церемония прощания с украинским поэтом, прозаиком, сценаристом и общественным деятелем Иваном Драчом проходит в четверг, 21 июня.

Прощание началось с 10:00 в Киеве, во Владимирском соборе, и в 10:30 началось отпевание, о чем сообщила дочь поэта Марьяна Драч.

Родные и близкие Героя Украины, а также многие украинские политики пришли отдать дань памяти выдающегося поэта. В церемонии прощания приняли участие президет Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

Как стало известно, похороны состоятся на Киевщине, в Тележинцах, на родине диссидента. Иван Драч ушел из жизни в Киеве 19 июня.

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