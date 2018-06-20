



Прошение о помиловании Сенцова готов подать генсек Совета Европы - 20.06.2018 17:31

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По заявлению Ягланда, украинский режиссер Олег Сенцов, который является политическим заключенным в России, может быть помилован по гуманитарным причинам.

Генсек Совета Европы отметил, что в случае необходимости готов подать прошение о помиловании на основании Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, ранее Украина обращалась к Турбьерну Ягланду с письмом касаемо украинских политических узников Кремля.

С призывом освободить Сенцова и других украинских политических заколюченных обращались депутаты Чехии и польские чиновники.

Резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных Европейский парламент поддержал 14 июня.

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