Прошение о помиловании Сенцова готов подать генсек Совета Европы- 20.06.2018 17:31
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По заявлению Ягланда, украинский режиссер Олег Сенцов, который является политическим заключенным в России, может быть помилован по гуманитарным причинам.
Генсек Совета Европы отметил, что в случае необходимости готов подать прошение о помиловании на основании Европейской конвенции по правам человека.
Напомним, ранее Украина обращалась к Турбьерну Ягланду с письмом касаемо украинских политических узников Кремля.
С призывом освободить Сенцова и других украинских политических заколюченных обращались депутаты Чехии и польские чиновники.
Резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных Европейский парламент поддержал 14 июня.
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