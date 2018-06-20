



США выходят из Совета ООН по правам человека - 20.06.2018 11:16

19 июня постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о решении Соединенных штатов выйти из Совета ООН по правам человека.

В своем заявлении Хейли отметила, что совет ООН по правам человека представляет собой "лицемерную" и предвзятую организацию, и ни одна из стран не намерена присоединиться к усилиям США по реформированию данного института.

Постпред США при ООН подчеркнула, что Совет ООН по правам человека делает не что иное, как издевается над правами человека. Несмотря на выход США из организации, по словам Хейли, Америка продолжит выполнять взятые на себя обязательства по правам человека.

Интересно, что постоянный представитель США при ООН еще год назад заявлял о том, что США выйдет из Совета ООН по правам человека, если организация не претерпит серьезных реформ. Американские чиновники отмечали, что данная институция представляет собой антиизральскую организацию.

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