



За сутки ранены трое военных ООС - 20.06.2018 10:39

По сообщению штаба Операции Объединенных сил на Донбассе, в течение прошедших суток 19 июня оккупанты 26 раз нарушали режим прекращения огня, при этом, в трех случаях применялось тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Наиболее острой остается обстановка на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык, Старогнатовка и Талаковка.

Боевики вели огонь по опорным пунктам сил ООС на Горловском направлении, в районе населенного пункта Артемово. Обстрелы провокационного характера из стрелкового оружия осущестувлялись на Донецком направлении, в районе Песок и Авдеевки.

Ответ на обстрелы боевиков от подразделений ООС был адекватным, что не позволило противнику улучшить тактическое положение.

За прошлые сутки ранения получили трое украинских военнослужащих. Разведка сообщает также о трех раненных со стороны противника.

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