За сутки ранены трое военных ООС- 20.06.2018 10:39
По сообщению штаба Операции Объединенных сил на Донбассе, в течение прошедших суток 19 июня оккупанты 26 раз нарушали режим прекращения огня, при этом, в трех случаях применялось тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Наиболее острой остается обстановка на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык, Старогнатовка и Талаковка.
Боевики вели огонь по опорным пунктам сил ООС на Горловском направлении, в районе населенного пункта Артемово. Обстрелы провокационного характера из стрелкового оружия осущестувлялись на Донецком направлении, в районе Песок и Авдеевки.
Ответ на обстрелы боевиков от подразделений ООС был адекватным, что не позволило противнику улучшить тактическое положение.
За прошлые сутки ранения получили трое украинских военнослужащих. Разведка сообщает также о трех раненных со стороны противника.
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