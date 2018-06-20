



В Украине начали снижаться цены - 20.06.2018 10:11

В мае 2018 года в Украине было зафиксировано снижение цен на потребительском рынке. В частности, как собщают в Государственном комитете статистики, по сравнению с предыдущим месяцем наибольше снижение цен коснулось гречневой крупы, репчатого лука, картофеля и яиц.

К слову, если в апреле десяток яиц стоил в среднем 26,65 грн., то уже в мае стоимость снизилась на 10% - до 24,17 грн. за десяток. Это - наибольший показатель снижения цен.

На 8% подешевела гречка, на 4,1% - репчатый лук, на 3,8% - картофель. Сало снизилось в цене на 2,4%, на 2% подешевел сахар, и на 1,8% упало в цене куриное филе.

В Министерстве аграрной промышленности и продовольствия Украины отмечают, что цены на хлеб и муку, сливочное и подсолнечное мало, говядину и свинину, молоко, сыр, свеклу и макаронные изделия за месяц остались без изменений. Кроме того, под влиянием сезонных факторов, наиборот, выросли цены на яблоки, белокачанную капусту и морковь.

Платиновая Буковина

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