Майже 16 тисяч послуг було надано Центром обслуговування платників в Чернівцях

- 20.06.2018 09:56
Майже 16 тисяч послуг було надано Центром обслуговування платників в Чернівцях

Центром обслуговування платників Чернівецької ОДПІ надається широкий спектр безкоштовних послуг для відвідувачів. Серед них приймання податкової звітності, видача реєстраційного номера облікової картки, отримання електронного цифрового підпису тощо.

За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксани Дьоміної, з початку року працівниками ЦОП відвідувачам надано 15866 тисяч послуг.

Крім прийому податкових декларацій, найбільш запитуваною залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цьогоріч номер облікової картки платника податків отримали 5984 громадянина, що на 1708, або майже на третину більше, ніж торік.

Також користуються попитом у суб`єктів господарювання інші послуги. Зокрема, за п’ять місяців видано 2532 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, зареєстровано 1193 книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, 1726 книг обліку розрахункових операцій, 1614 витягів з реєстру платників єдиного податку та 1590 платників єдиного податку.

Для зручності відвідувачів у Центрі функціонує система Wi-Fi, у залі очікування забезпечено трансляцію актуальної інформації на TV-моніторах. Крім того, з метою інформування платників про зміни в законодавстві в Центрі розповсюджується друкована продукція – листівки, брошури, пам’ятки тощо.

З переліком адміністративних послуг та зразками форм документів (інформаційні картки, форми заяв), що надаються платникам можна ознайомитись на офіційному порталі «Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області» у розділі «Центри обслуговування платників» за посиланням_http://cv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/struktura/65799.html, а також на інформаційних стендах ЦОП.

Чернівецька об’єднана державна інспекція, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а, І-ий поверх, запрошує платників податків до Центру обслуговування платників. Звертайтеся до нас у робочі дні з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю з 9:00 до 16:45; у суботу з 9:00 до 13:00 ).

У Центрі кожен зможе вирішити усі свої податкові питання у комфортній обстановці та максимально оперативно.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці

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