



В Красноильске местные жители напали на пограничников - 20.06.2018 09:30

Инцидент произошел во вторник, 19 июня, в районе 16:00, как сообщают сотрудники Государственной пограничной службы в Черновицкой области.

Во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в поселке Красноильск Сторожинецкого района неизвестные лица в группе до 20 человек предприняли попытку группового нападения на отряд сотрудников Госпогранслужбы. Также они попытались блокировать движение отряда.

Сначала пограничники пытались успокоить группу мужчин мирным путем, однако, успеха это не принесло. Сотрудники погранслужбы были вынуждены открыть огонь.

Реакции не предупредительный выстрел со стороны нападавших не последовало, вследствие чего один из согтрудников пограничной службы применил по ногам мужчин табельное оружие. В результате был ранен один из нападавших. Мужчину госпитализировали в больницу и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники Государственной пограничной службы отмечают, что ситуацию удалось локализовать. На государственной границе проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий с целью стабилизации обстановки.

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