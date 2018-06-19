



Африканскую чуму свиней выявили в трех областях - 19.06.2018 15:54

В трех украинских областях зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.

Как сообщают представители Госпродпотребслужбы, случаи АЧС были отмечены в Волынской, Тернопольской и Полтавской областях.

В Тернопольской области гибель свиней была зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве в селе Антоновка Шумского района.

В Волынской области была зафиксирована гибель от болезни диких свиней в Любомльском районе, а именно - на территории Замлинского лесничества в урочищах "Вильшина" и "Заказник".

ДНК вируса африканской чумы свиней была обнаружена при исследовании биоматериала, который был отобран в Полтавской области с селе Великие Будища Диканьского района, с предприятия "Диканьское".

Платиновая Буковина

Всі новини