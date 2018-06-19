Африканскую чуму свиней выявили в трех областях- 19.06.2018 15:54
В трех украинских областях зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.
Как сообщают представители Госпродпотребслужбы, случаи АЧС были отмечены в Волынской, Тернопольской и Полтавской областях.
В Тернопольской области гибель свиней была зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве в селе Антоновка Шумского района.
В Волынской области была зафиксирована гибель от болезни диких свиней в Любомльском районе, а именно - на территории Замлинского лесничества в урочищах "Вильшина" и "Заказник".
ДНК вируса африканской чумы свиней была обнаружена при исследовании биоматериала, который был отобран в Полтавской области с селе Великие Будища Диканьского района, с предприятия "Диканьское".
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