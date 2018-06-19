



Как строится дом Чернівціжитлобуд по ул.Шухевича в июне 2018 - 19.06.2018 15:22

Строительные работы по созданию многоквартирного жилого дома в Черновцах по улице Шухевича активно продолжаются компанией Чернівціжитлобуд.

По состоянию на июнь 2018 года строительство осуществляется в надлежащие сроки. В настоящее время ведется строительство 8-го этажа здания.

Ниже предлагаем ознакомиться с фото строительства дома по улице Шухевича по состоянию на июнь 2018 года.

Для справки: компания Чернівціжитлобуд является лидирующим предприятием в Черновцах в строительной отрасли. За более чем 15-летнюю историю существования фирмы Чернівціжитлобуд сдала в эксплуатацию свыше 1500 качественных и уютных квартир. Компания продолжает развиваться и совершенствоваться, чтобы сдавать в оговоренные сроки жителям новое жилье, которое сочетает в себе современность и энергосберегающие технологии. Чернівціжитлобуд совершенствует свою работу, повышает уровень сервиса и делает все возможное, чтобы дарить черновчанам комфорт и уют, что является основным требованием к современной жилой недвижимости.

В штате компании Чернівціжитлобуд - более 200 высококлассных сотрудников с богатым опытом работы, которые регулярно получают новые знания и обретают навыки. Чернівціжитлобуд является обладателем многочисленных премий и дипломов в сфере строительства, но самым ярким показателем успешной работы на рынке строительства является огромное число счастливых обладателей современных и комфортабельных квартир.

Платиновая Буковина, Черновцы

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