Как строится дом Чернівціжитлобуд по ул.Шухевича в июне 2018- 19.06.2018 15:22
Строительные работы по созданию многоквартирного жилого дома в Черновцах по улице Шухевича активно продолжаются компанией Чернівціжитлобуд.
По состоянию на июнь 2018 года строительство осуществляется в надлежащие сроки. В настоящее время ведется строительство 8-го этажа здания.
Ниже предлагаем ознакомиться с фото строительства дома по улице Шухевича по состоянию на июнь 2018 года.
Для справки: компания Чернівціжитлобуд является лидирующим предприятием в Черновцах в строительной отрасли. За более чем 15-летнюю историю существования фирмы Чернівціжитлобуд сдала в эксплуатацию свыше 1500 качественных и уютных квартир. Компания продолжает развиваться и совершенствоваться, чтобы сдавать в оговоренные сроки жителям новое жилье, которое сочетает в себе современность и энергосберегающие технологии. Чернівціжитлобуд совершенствует свою работу, повышает уровень сервиса и делает все возможное, чтобы дарить черновчанам комфорт и уют, что является основным требованием к современной жилой недвижимости.
В штате компании Чернівціжитлобуд - более 200 высококлассных сотрудников с богатым опытом работы, которые регулярно получают новые знания и обретают навыки. Чернівціжитлобуд является обладателем многочисленных премий и дипломов в сфере строительства, но самым ярким показателем успешной работы на рынке строительства является огромное число счастливых обладателей современных и комфортабельных квартир.
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