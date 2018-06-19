



Курение в постели едва не стоило черновчанину жизни - 19.06.2018 12:21

В Черновцах на улице Гагарина в ночь на 19 июня в пятиэтажном многоквартирном доме произошел пожар. Как стало известно, возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже.

Отмечается, что причиной пожара послужило курение в постели.

47-летний хозяин квартиры уснул с сигаретой в руках, в результате чего окурок поджег диван, и от начал тлеть.

На вызов прибыли спасатели, которые помогли хозяину квартиры выйти и доставили его в безопасное место. После того, как сотрудники службы ГСЧС убедились, что здоровью мужчины ничего не грозит, они приступили к тушению пожара. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В целом, за прошедшие сутки в Черновцах произошло четыре пожара, как сообщают в ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Платиновая Буковина, Черновцы

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