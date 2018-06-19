Графік роботи Чернівецької ДПІ на свята в червні- 19.06.2018 11:53
Чернівецька ОДПІ інформує, що з метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття звітності та надання адміністративних послуг, Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ у святкові та вихідні дні червня працюватимуть за наступним режимом:
23 червня 2018 року – центри обслуговування платників будуть працювати за режимом роботи Чернівецької ОДПІ;
27 червня 2018 року –– відповідно до законодавства про працю робочий день скорочено на одну годину;
30 червня 2018 року – робочий день відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП до 13 год. 00 хв.;
24, 28, 29 червня 2018 року – вихідні дні.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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