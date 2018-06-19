



Неотложный законопроект об Антикоррупционном суде внесен в ВР - 19.06.2018 10:19

Неотложный законопроект о создании Антикоррупционного суда был внесен на рассмотрение Верховной Рады президентом Украины Петром Порошенко.Документ рассматривается как срочный к рассмотрению вне очереди.

Данный закон вносится в соответствии с выполнением требований Конституции Украины, а также ряда законов - «О Высшем антикоррупционном суде», Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей" - с целью начала работы Высшего антикоррупционного суда.

На пленарной заседании Верховной Рады во время рассмотрения докладывать законопроект будет заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов.

Напомним, закон о Высшем антикоррупционном суде был утвержден Верховной Радой 7 июня. 11 июня президент Петр Порошенко поставил подпись под документом, и уже 14 июня закон вступил в силу.

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечал ранее, что ВР предстоит также утвердить так называемый "технический" закон о создании новой судебной структуры. Речь идет о законе о констатации создания суда в соответствии с Конституцией Украины.

Так, в Высший совет правосудия Порошенко 14 июня подал проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда", и 18 июня Высшим советом правосудия был получен президентский законопроект о создании антикоррупционного суда.

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