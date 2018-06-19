На Сторожинеччині в ДТП загинула малолітня дитина- 19.06.2018 09:21
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася 18 червня приблизно о 16 годині 30 хвилин у селі Великому Кучурові Сторожинецького району.
Керуючи автомобілем "ВАЗ-21015", 30-річний місцевий житель допустив наїзд на свою малолітню односельчанку 2010 року народження. Зі слів водія, дівчинка раптово вибігла на дорогу і він не встиг уникнути наїзду. Спрямувавши легковика в кювет, кермувальник усе ж таки зачепив дитину.
Намагаючись врятувати потерпілу, водій легковика викликав карету "швидкої". Щоб швидше доставити дитину до лікарні, чоловік зупинив попутнє авто і разом з дівчинкою поїхав назустріч медикам.
Однак, врятувати життя малолітньої не вдалося. Лікарі констатували смерть.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області
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