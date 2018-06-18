



Германия отменит выплаты беженцам? - 18.06.2018 16:07

Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, глава Христианско-социального союза, выступил с предложением отменить беженцам в стране денежную помощь.

Наряду с тем, Зеехофер предлагает заменить просителям убежища помощь социальной поддержкой.

Глава немецкого Министерства внутренних дел разработал план будущей политики страны в вопросах беженцев. Чиновник предложил отменить для мигрантов практически все финансовые выплаты. Вместо этого он предлагает предоставлять беженцам за счет государства социальную помощью и различные другие услуги.

Согласно предложению Зеехофера, кроме всего прочего, предполагается увелиить до 36 месяцев с 15 срок получения базовой помощи просителям.

В целом, план главы МВД Германии включает в себя 63 пункта касаемо новой политики страны в отношении беженцев. Проект будет представлен правительству уже завтра, 19 июня.

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