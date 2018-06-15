



Прах Хокинга упокоится рядом с Дарвином и Ньютоном - 15.06.2018 17:29

Сегодня состоялась церемония в память об одном из величайших ученых современности - Стивена Хокинга. Так, сегодня его правх похоронили в Вестминстверском аббатстве, рядом с могилами других известных ученых - Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

Поминальную службу посетили более 1000 человек. На церемонии также выступил британский актер Бенедикт Камбербетч, сыгравший ученого в 2004 году в теледрамме ВВС, получившей лаконичное название "Хокинг".

Напомним, что известнейший физик-теоретик и выдающийся популяризатор науки Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года на 77 году жизни. До этого долгие годы он боролся с боковым амиотрофическим синдромом, что, впочем, не помешало ему делать открытия, создавать научные теории и писать книги.

Также отмечается, что с помощью спутникового тахеометра Европейского космического агенства в Испании чуть позднее в космос будут направлены слова Стивена Хокинга, положенные на музыку греческого композитора Вангелиса. Как сообщила Люси Хокинг, это музыкальное послание от ее отца отправится к объекту 1A 0620-00, то есть, в ближайшую черную дыру.

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