



ГСЧС ликвидировала последствия непогоды на Буковине - 15.06.2018 16:50

По сообщению Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, за последние несколько дней непогода принесла Черновцам и области массу проблем. Помощь населению предоставляли спасатели ГСЧС в усиленном режиме. Так, отметим, 14 июня проводились работы по расчистке территорий от поваленных деревьев и по откачиванию воды из затопленных зданий.

Черновцы понесли от разгулявшейся стихии наибольший урон. Как стало известно, сотрудникам ГСЧС пришлось откачивать воду с помощью мотопомпы из подвалов поликлиники по улице Ярослава Мудрого, а также из подвалов школы №38 по улице Я.Налепки. Также откачкой воды из зданий занимались в Новоднестровске, Новоселице и Сторожинце.

В Черновцах, а также в Сокриянском и Кицманском районахъ области спасателям пришлось распилить и убрать 7 деревьев, загородивших тротуары и части автомобильных путей. Кроме того, еще одно большое деревоо упало на территории детского сада на улице Ольги Гузар в Черновцах.

В ликвидации последствий непогоды в Черновицкой области 14 июня были задействованы 69 спасателей ГСЧС и 18 единиц спецтехники.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини