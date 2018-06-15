



Сестры родили детей в одно и то же время - 15.06.2018 14:29

Американки Мара Мейган и Дженнифер Солис из штата Джорджия, которые доводятся друг другу родными сестрами, стали во второй раз матерями. И самое интересное, что их дети родились в один и тот же день. Причем, девять лет назад, когда девушки впервые рожали, их первенцы также родились в один день.

Примечательно, что даже время рождения у обоих малышей практически совпало, единственным различием стал пол новорожденных.

В больнице отметили, что дети появились на свет здоровыми, и они, и их мамы чувствуют себя хорошо. У Мары Мейган родилась девочка, которую назвали Ана Грейс. Дженнифер Солис своего новорожденного сына назвала Марко.



Журналисты наведались по такому случаю в госпиталь, где в одно и то же время появились на свет двоюродные брат с сестрой. Врачи отказались отвечать на вопрос, повлияло ли что-то на время рождения детей.

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