Сестры родили детей в одно и то же время

- 15.06.2018 14:29
Сестры родили детей в одно и то же время

Американки Мара Мейган и Дженнифер Солис из штата Джорджия, которые доводятся друг другу родными сестрами, стали во второй раз матерями. И самое интересное, что их дети родились в один и тот же день. Причем, девять лет назад, когда девушки впервые рожали, их первенцы также родились в один день.

Примечательно, что даже время рождения у обоих малышей практически совпало, единственным различием стал пол новорожденных.

В больнице отметили, что дети появились на свет здоровыми, и они, и их мамы чувствуют себя хорошо. У Мары Мейган родилась девочка, которую назвали Ана Грейс. Дженнифер Солис своего новорожденного сына назвала Марко.

Журналисты наведались по такому случаю в госпиталь, где в одно и то же время появились на свет двоюродные брат с сестрой. Врачи отказались отвечать на вопрос, повлияло ли что-то на время рождения детей.

Платиновая Буковина

Ключові слова: кузены родились в один день, у сестер совпал день и время родов

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