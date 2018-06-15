



Двое черновчан написали ЗНО на 200 баллов - 15.06.2018 12:08

Максимальное количество баллов на внешнем независимом оценивании знаний в Черновцах заработали два выпускника 2018 года. Наивысший балл они получили по математике, а также по украиснкому языку и литературе.

Напомним, что 15 июня стали известны первые результаты ЗНО 2018 по ряду предметов. Кроме того, по этим же предметам был определен порог "сдал/не сдал".

Так, что касается участников тестирования, набравших максимум баллов, то одним из них стал Остап Микитюк, выпускник Черновицкого лицея №1 математического и экономического профилей. Остап получил наибольшее возможное количество баллов по математике.

Лучший результат по украинскому языку и литературе показала Карина Пентескул, выпускница Черновицкой гимназии №4.

Платиновая Буковина, Черновцы

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