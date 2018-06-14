



На фото в кадр попал инопланетянин - 14.06.2018 13:30

На популярном ресурсе Reddit было опубликовано фото, на котором пользователи могут увидеть представителя инопланетной цивилизации. Снимок опубликовал мужчина, пожелавший остаться анонимным.

Так, на фото на первом плане мы видим мальчика - сына фотографировавшего. Но самое интересное остается на заднем плане. Присмотревшись немного повнимательнее, можно заметить фигуру странного существа, которой, по заявлениям мужчины, в помещении не было. Отметить присутствие инопланетянина в комнате удалось только с помощью камеры. Фигура существа - непропорциональна, его голова имеет довольно маленький размер, тело худое и вытянутое, а ноги не имеют ступней.

После того, как мужчина сделал фотографию, он немедленно отправился на поиски странного существа. Впрочем, ни самого инопланетянина, а пользователь на сто процентов уверен, что к ним явился именно пришелец с других планет, ни следов его пребывания в доме мужчина не обаружил.

Многие пользователи писали испуганному мужчине, пытаясь ео успокоить. Некоторые отметили, что камера могла дать сбой, из-за чего на снимке появилось странное иображение, либо же произошла парейдолическая иллюзия. Но переубедить перепуганного отца оказалось не так просто. Он твердо намерен обратиться к уфологам, чтобы ыяснить, что именно ему удалось запечатлеть на фото.

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