



Медведь зашел в частный дом искупаться с бассейне - 13.06.2018 13:52

В американском городе Пасадена, что в штате Калифорния, местные жители спасаются от жары как могут, в том числе и купанием в бассейнах. Это касается не только людей, но, как выяснилось, и животных.

Так, владельцы одного из домов с бассейном сняли на видео, как к ним освежиться в жаркий летний день пожаловал бурый медведь.

Косолапый здоровяк хозяйским шагом пиблизился к бассейну и аккуратно нырнул в воду. Было видно, какое удовольствие получает медведь, плескаясь в воде.

В настоящее время в Пасадене установилась 30-градусная жара, и возможно еще большее повышение температуры. Потому неудивительно, что медведь решил освежиться любым доступным способом.

Платиновая Буковина, Черновцы

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