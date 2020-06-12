



Когда станут известны результаты ЗНО 2018 - 12.06.2018 17:52

В Украинском центре оценивания качества образования напомнили, по каким критериям определяются результаты ЗНО по каждому учебному предмету.

Так, для всех участников тестирования, преодолевших порош сдал/не сдал, баллы выставляются по рейтинговой шкале от 100 до 200 баллов. Для участников ЗНО, выбравших предмет в качестве государственной итоговой аттестации, результат будет также пересчитан по шкале от 1 до 12 баллов.

Результаты ЗНО по каждому из учебных предметов будут определяться в несколько этапов. До 14 июня будут озвучены пороговые значения сдал/не сдал для математики, украинского языка и литературы, биологии и иностранных языков. Порог сдал/не сдал по истории Украины, химии, физике и географии рассчитают до 20 июня.



Что касается размещения результатов ЗНО по различным предметам на персональных страничках участников тестирования, то информация для сдававших украинский язык и литературу, математику, иностранные языки и биологию, появится до 15 июня. До 21 июня на личных страничках участников также будет размещена информация по результатам ЗНО 2018 по географии, физике, химии и истории Украины. До этих же чисел - 15 и 21 июня - в учебные заведения будут переданы ведомости результатов государственной итоговой аттестации.

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