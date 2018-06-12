Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием- 12.06.2018 16:35
Как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Вячеслав Кравцов, буквально спустя пару дней в четырех поездах УЗ будет запущено меню полноценного горячего питания.
Речь идет о поездах, которые соединяют Киев с Мариуполем, Ивано-Франковском и Ужгородом. Для пассажиров будет доступна горячая еда из меню "Перша проба".
При покупке билета онлайн пассажиры могут купить ланч-бокс, чуть позднее появится возможность заказать и оплатить другие позиции меню. В меню представлены два вида первых блюд, натуральные чаи и кофе, бульоны, каши с добавками, пюре с курицей, чизкейки, брауни и пирожные макарон на десерт. Как отметил Кравцов, в дальнейшем ассортимент меню будет расширяться, меняться в зависимости от сезона, и его пополнят различные блюда украинской кухни.
Оформление заказа на горячую пищу будет возможным по телефону, в специально оборудованном сервисном купе или через официанта-стюарда.
Для пассажиров, которые в числе первых смогут опробовать питание в поездах Укрзализныци, к меню будет прилагаться анкета, которая позволит узнать мнение о новой услуге, оценить ее преимущества и исправить недостатки.
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