Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием

- 12.06.2018 16:35
Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием

Как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Вячеслав Кравцов, буквально спустя пару дней в четырех поездах УЗ будет запущено меню полноценного горячего питания.

Речь идет о поездах, которые соединяют Киев с Мариуполем, Ивано-Франковском и Ужгородом. Для пассажиров будет доступна горячая еда из меню "Перша проба".

При покупке билета онлайн пассажиры могут купить ланч-бокс, чуть позднее появится возможность заказать и оплатить другие позиции меню. В меню представлены два вида первых блюд, натуральные чаи и кофе, бульоны, каши с добавками, пюре с курицей, чизкейки, брауни и пирожные макарон на десерт. Как отметил Кравцов, в дальнейшем ассортимент меню будет расширяться, меняться в зависимости от сезона, и его пополнят различные блюда украинской кухни.

Оформление заказа на горячую пищу будет возможным по телефону, в специально оборудованном сервисном купе или через официанта-стюарда.

Для пассажиров, которые в числе первых смогут опробовать питание в поездах Укрзализныци, к меню будет прилагаться анкета, которая позволит узнать мнение о новой услуге, оценить ее преимущества и исправить недостатки.

Платиновая Буковина

Ключові слова: питание в поездах укрзализныци

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