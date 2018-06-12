



В черновицком детсаду открыли метеостанцию - 12.06.2018 15:11

В детском саду №47 в Черновцах была открыта познавательно-исследовательская площадка. Это позволит в игровой форме воспитанникам дошкольного заведения ознакомиться с профессией синоптика.

О новинке рассказали в управлении образования Черновицкого городского совета.

С помощью яркой метеостанции дети могут определять время по солнцу, отмечать температуру воздуха, следить за направлением ветра, отмечать состояние погоды, измерять количество осадков. Кроме того, об изменениях погоды воспитанники детского сада №47 могут заранее узнавать также благодаря растениям-барометрам.

С помощью метеостанции дети могут проводить различные эксперименты, наблюдать за изменениями погоды, а также следить за сезонными явлениями, которые происходят в окружающей природе.

Платиновая Буковина, Черновцы

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