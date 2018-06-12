



Сегодня станет известно новое название Македонии - 12.06.2018 14:29

В переговорах о новом названии Македонии Афины и Скопье пришли к финальному решению, и не за горами - заключение соответствующего соглашения.

Во вторник ожидаются телефонные переговоры между премьер-министрами обеих стран Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. Как отметилгреческий премьер, о соглашении объявят сегодня.

Предположительно, страна получит название Республика Северная Македония.

Напомним, министры иностранных дел Греции и Македонии в мае нынешнего года заявили о том, что переговоры касаемо нового названия Македонии в своей основной стадии. Заключительную стадию переговоров перед принятием окончательного решения должны провести главы правительств.

Стоит отметить, что официальные Афины и Скопье ведут спор о названии Македонии после обретения независимости последней в 1991 году. До этого название "Социалистическая республика Македония" у Греции никаких вопросов не вызывало. Начиная с 1991 года Греция постоянно заявляла о том, что Македония узурпирует название исторической провинции, что ведет к длительному процессу вступления Македонии в НАТО и Европейский Союз.

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