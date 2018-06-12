



На углу проспекта - Небесной Сотни в Черновцах отключение света 12 06 2018 - 12.06.2018 12:42

В Черновцах на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни произошла авария, из-за которой случилось внезапное отключение света.

В результате оказались отключены светофоры, без электричества остались местные заведения общественного питания.

В настоящее время на место регулировщики не работают.

Представители Черновцыоблэнерго отметили, что авария произошла на трех-четырех подстанциях, что привело к отключению электричества. Детали станут известны в ближайшее время. Бригада облэнерго уже выехала на место происшествия. В течение 2-3 часов электроснабжение обещают восстановить.

Платиновая Буковина, Черновцы

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