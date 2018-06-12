



7,5 млн грн чернівчани сплатили в бюджет з депозитів - 12.06.2018 11:48

За п'ять місяців поточного року з відсотків банківських вкладів чернівецьких платників до державного бюджету надійшло понад 7,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Лише за попередній місяць із отриманих доходів до державної казни перераховано майже 1,3 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком динаміка надходжень стабільна.

Нагадаємо, що відсотки від депозитних банківських рахунків, вкладів у кредитних спілках та інші проценти підлягають оподаткуванню. Нарахування і утримання податку, ставка якого становить 18 відсотків, здійснює фінансова установа. При цьому у податковому розрахунку не відображається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного сертифіката, вкладу члена кредитної спілки, суми нарахованих процентів, а також відомості про вкладників.

Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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