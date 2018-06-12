Итоги переговоров в Нормандском формате на уровне глав МИД

- 12.06.2018 11:05
Итоги переговоров в Нормандском формате на уровне глав МИД

Накануне состоялась встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Участники переговоров обсудили возможность разворачивания на Донбассе миротворческой миссии ООН. Кроме того, поднимался вопрос о незаконно удерживаемых на територии России украинских политзаключенных и их освобождении.

Стоит отметить, что эти переговоры состоялись впервые за 16 месяцев.

По словам главы украинского МИДа Павла Климкина, в нормандском формате в ходе этой дискуссии впервые обсуждался ряд вопросов. Ранее не поднимались вопросы политических заключенных. Кроме того, стороны ранее обстоятельно не обсуждали миротворческую миссию и свои взгляды на ее проведение.

Климкин отметил, что данная встреча должна принесити результат. Украина наряду с Германией и Францией  разделяют одну позицию и намерены оказывать на Россию скоординированное давление. Даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был вынужден признаться, что по ряду пунктов позицию России следует в дальнейшем обсуждать.

Глава немецкого МИДа Хайко Маас провел совместную пресс-конференцию с французским коллегой Жан-Ив ле Дрианом и отметил, что политичесим директорам поручили в ближайшее время провести консультации касаемо организации миротворческой миссии. Ле Дриан отметил, что партнеры предлагают свое участие в разминировании территорий и готовы предоставить техподдержку в данном вопросе.

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