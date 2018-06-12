Буковина - в числе последних по ремонту дорог

- 12.06.2018 10:13
Буковина - в числе последних по ремонту дорог

По сообщению министра инфраструктуры Украины, по темпам использования средств от таможеного эксперимента и субвенций из государственного бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине, самыми отстающими областями являются Житомирская и Сумская области.

Так, по темпам ремонта дорог худшие показатели у Житомирской области (3%), у Сумской (7%), Полтавской и Черновицкой (по 8%), Херсонской и Ровенской областей (по 9%).

Науилучшие показатели демонстрируют следующие регионы - Запорожская область (45%), Тернопольская (43%), Ивано-Франковская (37%), Закарпатская (36,5%), Кировоградская (35%), Днепропетровская (34%) и Одесская область (32%).

Стоит отметить, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) с 1 января 2018 года отвечает только за 50 тысяч километров автомобильных дорог Украины. При этом, под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от поступлений находится 120 тысяч километров других дорог.

На областные администрации и город Киев 35% государственного Дорожного фонда, а именно - 11,53 миллиарда гривен - будут направлены в нынешнем году. Бюджет Киева получит крупнейшую субвенцию в размере 1,15 миллиарда гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: ремонт дорог украина, ремонт дорог черновицкая область

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