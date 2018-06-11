В Венгрии насмерть сбили двоих украинцев

- 11.06.2018 17:26
В Венгрии насмерть сбили двоих украинцев

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 июня, на автобане М-3 в районе венгерского города Эгер.

Как сообщается, грузовой автомобиль с украинской регистрацией остановился на полосе аварийной остановки автобана. Отмечается, что из-за несправности автомобиля и произошла вынужденная остановка. Из кабины грузовика вышли водитель и пассажир, которые планировали осмотреть автомобиль.

В это время на скорости обоих мужчин сбил малогабаритный фургон.

Оба украинца скончались на месте происшествия от полученных травм.

На место аварии прибыли эксперты и следователи. В настоящее время движение по скоростной трассе в направлении Мишкольца перекрыто.

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