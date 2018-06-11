



Дополнительные поезда Укрзализныци на лето 2018 - 11.06.2018 16:27

Исполняющий обязаности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что в Украине на период летних отпусков будут действовать 23 летних поезда.

Кравцов сообщил, что поезда были запущены по самым популярным летним направлениям.

Кроме того, глава Укрзализныци также напомнил, что во время бронирования и покупки билетов на ж/д в онлайн-сервисе пассажиры могут узнать о наличии либо отсутствии в вагоне кондиционера.

Ниже публикуем список добавочных поездов, доступный на весь период летних отпусков в Украине:

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