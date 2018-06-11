



В Черновцах общественная организация призывала к сепаратизму - 11.06.2018 14:10

В одной и общественных организаций в Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные мероприятия. Как стало известно, представители данной организации распространяли сепаратистские призывы.

Так, в Черновцах на одном из массовых мероприятий представители данной организации демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области, якобы входящей в состав так называемой "Великой Румынии".

В СБУ отметили, что напечатанные карты, которые потенциально содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины, были созданы в целях пропаганды празднования в Украине 100-летия содания "Великой Румынии". Между тем, представителями общественной организации распространялись не только карты, но и литература, в которой также могла присутствовать информация о восстановлении так называемой исторической справедливости" путем "возвращения" Румынии территорий Северной Буковины, Северной и Южной Бессарабии путем аннулирования существующих международно-правовых и межгосударственных документов.

В офисных помещениях общественной организации в настоящее время сотрудниками Службы безопасности Украины проводятся следственные мероприятия. По завершению процессуальных действий СБУ расскажут о результатах. Сейчас продолжается досудебное следствие.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины было открыто уголовное производство. Отметим, что в данной статье УК правонарушение описывается как умышленные действия, осуществленые с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе и распространение соответствующих материалов или призывов, также публичных, к совершению подобных действий.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини