В Черновцах общественная организация призывала к сепаратизму

- 11.06.2018 14:10
В Черновцах общественная организация призывала к сепаратизму

В одной и общественных организаций в Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные мероприятия. Как стало известно, представители данной организации распространяли сепаратистские призывы.

Так, в Черновцах на одном из массовых мероприятий представители данной организации демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области, якобы входящей в состав так называемой "Великой Румынии".

В СБУ отметили, что напечатанные карты, которые потенциально содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины, были созданы в целях пропаганды празднования в Украине 100-летия содания "Великой Румынии". Между тем, представителями общественной организации распространялись не только карты, но и литература, в которой также могла присутствовать информация о восстановлении так называемой исторической справедливости" путем "возвращения" Румынии территорий Северной Буковины, Северной и Южной Бессарабии путем аннулирования существующих международно-правовых и межгосударственных документов.

В офисных помещениях общественной организации в настоящее время сотрудниками Службы безопасности Украины проводятся следственные мероприятия. По завершению процессуальных действий СБУ расскажут о результатах. Сейчас продолжается досудебное следствие.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины было открыто уголовное производство. Отметим, что в данной статье УК правонарушение описывается как умышленные действия, осуществленые с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе и распространение соответствующих материалов или призывов, также публичных, к совершению подобных действий.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: сепаратизм черновцы, чреновцы объединение с румынией, великая румыния 100 лет

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Когда станут известны результаты ЗНО 2018 В Украинском центре оценивания качества образования напомнили, по каким критериям определяются результаты ЗНО по каждому учебному предмету.
- 12.06.2018 17:52
В результате обстрела Докучаевска пострадала мирная жительница В Донецкой области в оккупированном городе Докучаевск 12 июня под обстрел попало здание...
- 12.06.2018 17:04
Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием Как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Вячеслав Кравцов, буквально спустя пару дней в четырех поездах УЗ будет
- 12.06.2018 16:35
За год безвиза в Украине оформили более 5 млн биометрических паспортов Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о годе безвизового режима в Украине
- 12.06.2018 16:17
В черновицком детсаду открыли метеостанцию В детском саду №47 в Черновцах была открыта познавательно-исследовательская площадка. Это позволит в игровой форме
- 12.06.2018 15:11
Coca-Cola выпустила полностью прозрачный напиток Прозрачная кола - это не концепция, а вполне реальный продукт торговой марки Coca-Cola, созданный японским подразделением
- 12.06.2018 14:51
Как в Китае борются с с нелегальным онлайн-гемблингом Китай – родина многих привычных для современного человека вещей. Бумага, компас...
- 12.06.2018 14:39
Пчелы оказались способными считать Команда ученых из Австралии и Франции провели ряд исследований и установили, что пчелы обладают математическими способностями
- 12.06.2018 14:35
Сегодня станет известно новое название Македонии В переговорах о новом названии Македонии Афины и Скопье пришли к финальному решению, и не за горами
- 12.06.2018 14:29
В украинских реках ожидается подъем уровня рек В реках Украины 12-13 июня ожидается повышение уровня воды в реках. Примерный подъем возможен примерно на 0,5-1,5 метра над уровнями.
- 12.06.2018 12:57

Всі новини