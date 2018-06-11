



Обстрелы на Донбассе - ранены трое бойцов ООС - 11.06.2018 11:03

Режим прекращения огня на Донбассе боевики в течение прошедших суток 10 июня нарушили 32 раза. При этом, в 7 случаях противник использовал тяжелое вооружение, а именно - минометы 82-мм и 120-мм калибра.

В пресс-центре штаба ООС отмечаютчто на Луганском направлении наиболее активные боевые действия осуществлялись в районе населенного пункта Новотошковское. Населенный пункт Опытное был наиболее горячей токчкой на Донецком направлении, где подразделения ООС вели активную оборону. Кроме того, отметим, то на Миариупольском направлении, в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Водяное враг получил адекватный ответ.

Как стало известно, трое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий. Раненные были оперативно направлены на госпитализацию, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет.

В штабе ООС также отмечают, что в нось с 10 на 11 июня террористы обстреляли район населенного пункта Новотошковское из артиллерийских систем калибра 122-мм, которые запрещены Минскими договоренностями. Такие мероприятия создают угрозу для мирных жителей, проживающих в районах, приближенных к данному населенному пункту.

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