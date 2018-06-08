Шахрайка на Буковині через оголошення видурювала у людей гаджети- 08.06.2018 17:15
Під приводом купівлі дівчина шляхом обману заволодівала ґаджетами людей, які були виставленні на продаж на сайті «OLX». Поліціянти Буковини встановили та затримали шахрайку.
В ході проведення слідчо-розшукових дій за фактом шахрайства, що мало місце у березні 2018 року, працівники Управління карного розшуку ГУНП України в Чернівецькій області спільно з оперативниками Шевченківського відділення поліції задокументували діяльність зловмисниці.
Правоохоронці встановили, що 26-річна місцева жителька видурювала у довірливих громадян дорогі пристрої під приводом купівлі. Отримавши бажане жінка повинна була перевести гроші на банківську картку власника, однак кошти так і не були перераховані.
Поліцейськими вже доведено причетність шахрайки до двох злочинів. Правоохоронці перевіряють порушницю на причетність до інших аналогічних злочинів як на території Чернівецької області, так і в інших регіонах України,
За даним фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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