



Пожар в районе жд вокзала в Черновцах 8 06 2018. Фото - 08.06.2018 13:40

В Черновцах в районе железнодорожного вокзала в пятницу, 8 июня, возник пожар.

Примечательно, что это уже второй пожар за один день, произошедший в районе улицы Гагарина. Так, утром пятницы в районе отеля "Кайзер" загорелась припаркованный неподалеку грузовой автомобиль Укрпочты.

На этот раз возгорение произошло в районе железнодорожной станции.

Как соообщают очевидцы, пожар виден с улицы Гагарина, со стороны перекрестка с улицы Донбасской. Ориентировочно пожар мог возникнуть в стороне Машзавода либо же черновицкого локомотивного депо. В указанном районе находится также ряд других предприятий.

Обстоятельства происшествия уточняются. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

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