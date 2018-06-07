



Поліція за годину знайшла викрадений автомобіль - 07.06.2018 17:24

Транспортний засіб повернуто власнику. Викрадачу загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Викрадення автомобіля мало місце у селі Магалі Новоселицького району. 39-річний житель Хотинщини повідомив поліцію про те, що невідомі особи заволоділи його легковиком «ВАЗ-2113» білого кольору, який був припаркований біля продуктового магазину.

Отримавши від заявника прикмети автівки, група реагування патрульної поліції спільно з слідчо-оперативною групою та працівниками кримінальної поліції Новоселицького відділення поліції почали пошуки викраденого транспорту.

Вже невдовзі поліціянти встановили, що легковиком заволодів 21-річний місцевий парубок. На чужому автомобілі він роз’їжджав вулицями Магали. Зі слів правопорушника, до кримінального вчинку його підштовхнуло бажання покататися на авто.

Наразі молодику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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