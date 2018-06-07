Поліція за годину знайшла викрадений автомобіль- 07.06.2018 17:24
Транспортний засіб повернуто власнику. Викрадачу загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Викрадення автомобіля мало місце у селі Магалі Новоселицького району. 39-річний житель Хотинщини повідомив поліцію про те, що невідомі особи заволоділи його легковиком «ВАЗ-2113» білого кольору, який був припаркований біля продуктового магазину.
Отримавши від заявника прикмети автівки, група реагування патрульної поліції спільно з слідчо-оперативною групою та працівниками кримінальної поліції Новоселицького відділення поліції почали пошуки викраденого транспорту.
Вже невдовзі поліціянти встановили, що легковиком заволодів 21-річний місцевий парубок. На чужому автомобілі він роз’їжджав вулицями Магали. Зі слів правопорушника, до кримінального вчинку його підштовхнуло бажання покататися на авто.
Наразі молодику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 07.06.2018 17:36
- 07.06.2018 16:36
- 07.06.2018 16:08
- 07.06.2018 15:19
- 07.06.2018 14:48
- 07.06.2018 14:37
- 07.06.2018 14:07
- 07.06.2018 12:33
- 07.06.2018 12:18
- 07.06.2018 12:12