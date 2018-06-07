



На Луганщине из миномета обстреляли маршрутку - 07.06.2018 16:08

Под минометный обстрел попал автобус на территории поселка Голубовского Луганской области. Как сообщается, инцидент произошел на подконтрольной боевикам территории в четверг, 7 июня.

В результате обстрела пострадали шестеро человек, которых немедленно госпитализированы.

Пока что неизвестно, с какой стороны велся обстрел.



В результате обстрела у маршрутки вылетели окна. Кроме того, на корпусе видны многочисленные царапины и сколы. Это говорит о том, что мина, судя по всему, взорвалась по правую сторону от автобуса.

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