



В Чернівцях на проспекті в ДТП постраждала дитина - 07.06.2018 12:18

Порушення правил дорожнього руху призвело до травмування дівчини підлітка

6 червня в місті Чернівцях по проспекту Незалежності 67-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем марки «ЗАЗ», не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 13-річну дівчинку. Як розповіли поліції очевидці неповноліття переходила вулицю в межах пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди неповноліттю госпіталізовано до лікарні з численними травмами. За словами лікарів загрози життю дівчинки немає.

За фактом дорожньо-транспортної пригод слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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