



Представлен одноместный дрон для полетов - 07.06.2018 11:34

Изобретатель Ларри Пейдж, который является сооснователем компании Google, представил Flyer - новый летательный аппарат.

Пейдж активно поддерживает стартап компании Kitty Hawk, которая и разработала данное устройство.

Flyer представляет собой летательный аппарат, внешне напоминающий дрон, рассчитанный на одного человека. Полеты возможны благодаря использованию десятка независимых двигателей. С одной зарядки аккумулятора можно отправиться в 20-минутный полет. Возможности летательного аппарата позволяют летать на высоте от 1 до 3 метров.

Максимальная скорость, которую может развить Flyer, составляет 30 километров в час. При этом, посадка осуществляется на воду.

Генеральный директор Kitty Hawk Себастьян Трун ранее заявлял, что новые летательные аппараты могут поступить в продажу уже в ближайшие пять лет. Пока что боле детальной информации касаемо цены Flyer и старте продаж не сообщалась.

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