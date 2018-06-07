Представлен одноместный дрон для полетов- 07.06.2018 11:34
Изобретатель Ларри Пейдж, который является сооснователем компании Google, представил Flyer - новый летательный аппарат.
Пейдж активно поддерживает стартап компании Kitty Hawk, которая и разработала данное устройство.
Flyer представляет собой летательный аппарат, внешне напоминающий дрон, рассчитанный на одного человека. Полеты возможны благодаря использованию десятка независимых двигателей. С одной зарядки аккумулятора можно отправиться в 20-минутный полет. Возможности летательного аппарата позволяют летать на высоте от 1 до 3 метров.
Максимальная скорость, которую может развить Flyer, составляет 30 километров в час. При этом, посадка осуществляется на воду.
Генеральный директор Kitty Hawk Себастьян Трун ранее заявлял, что новые летательные аппараты могут поступить в продажу уже в ближайшие пять лет. Пока что боле детальной информации касаемо цены Flyer и старте продаж не сообщалась.
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