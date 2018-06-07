



За сутки в ООС - двое убитых и двое раненых - 07.06.2018 09:41

В пресс-центре ООС отметили, что в течение суток 6 июня боевики на Донбассе порядка 25 раз нарушали режим прекращения огня. В двух случаях террористы применили минометы.

Отмечаются потери со стороны украинских военнослужащих - двое человек погибли, также двое были ранены.

Как сообщают представители ООС, российско-террористические формирования активизировали свою деятельность в ночное время. В основном, обстрелы велись в районе населенных пунктов Широкино, Опытное, Марьинка, Водяное, Крымское, Новозвановка.

Кроме того, в ночь на 7 июня обострилась ситуация на луганском направлении. Здесь боевики устроили пять обстрелов с использованием минометов 120-мм и 82-мм калибров. Под обстрел попали районы населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

Стоит также отметить, то в прошлый вторник, 5 июня, террористы намеревались провести в районе населенного пункта Бахмут разведку по воздуху. Подразделениями радиотехнических войск ООС удалось вовремя обнаружить и идентифицировать беспилотный летательный аппарат, который был сбит украинскими военными. Выяснилось, что для разведки боевики использовали бесипилотник Орлан-10, который производят в РФ.

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