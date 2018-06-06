Нидерланды не видят вины Украины в крушении МН17- 06.06.2018 17:30
В деле о крушении пассажирского лайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 в небе над Донбассом привлекать Украину к ответственности не будут. Об этом заявили представители Министерства иностранных дел Нидерландов.
Напомним, катастрофа случилась 17 июля 2014 года. Самолет был сбит ракетой из привезенной из России установки Бук с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.
Ранее предполагалось, что на Украину могут возложить вину из-за того, что она не закрыла воздушное пространство.
Министр иностранных дел Неидерландов Стеф Блок отметил, что ознакомился с результатами уголовного расследования Совместной следственной группы, получил данные из открытых источников, а также по собственным исследованиям. Согласно выводам, ответственность на Украину за незакрытие воздушного пространства возлагаться не будет. Также не потребуется дополнительного расследования для определения причастности Украины к крушению боинга.
Согласно выводам международной Совместной следственной группы по расследованию крушения рейса МН17, было установлено, что Бук, который находится на вооружении у ВС РФ, был доставлен с территории России из 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил РФ. После того, как самолет был сбит, установку доставили обратно на территорию России.
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