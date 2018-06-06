



Первые классы в Черновцах укомплектованы - 06.06.2018 16:49

Согласно реформе начальной школы, предполагалось, что после приема всех проживающих на территории обслуживания школы первоклассников остальные свободные места будут распределяться по типу жеребьевки. Как заявил начальник управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк, в Черновцах вовсе нет необходимости в жеребьевке.

Дело в том, что по состоянию на начало лето первые классы в черновицких школах уже укоплектованы.

И если желающие на обучение в той или иной школе еще есть, то свободных мест в заведении уже нет. Есть и обратная ситуация, когда свободные места есть, но нет желающих. Гимназии в Черновцах практически заполнены, потому нет никакого смысла проводить для них донабор.

В управлении образования также сообщают, что в Черновицкой области с 1 сентября 2018 года к обучению приступят 12 075 первоклассников, которые будут учиться в 596 классах, и для них определили 600 учителей. Оценки ученикам первых и вторых классов выставлять не будут. Также отменены табели успеваемости, и школьники за первый год учебы будут получать свидетельство достижений.

Платиновая Буковина, Черновцы

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