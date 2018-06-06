Немецкий болельщик едет на ЧМ-2018 в пивной бочке

- 06.06.2018 16:21
Немецкий болельщик едет на ЧМ-2018 в пивной бочке

Немцы славятся своей любовью к пиву - чего стоит пивной фестиваль Октобер-фест. Один из футбольных фанатов из Германии решил отправиться на Чемпионат мира-2018 по футболу, который состоится этим летом в России, своим ходом, выбрав весьма оригинальное транспортное средство.

Как стало известно, немец выехал в Россию на тракторе, оформленном как бочка пива.

Необычным образом декорированное транспортное средство под управлением 70-летнего немца заметили в пункте пропуска Берестовица в Беларуси. Люди отметили, что трактор прошел контроль и отправился на АЗС для заправки. Стилизованный под пивную бочку транспорт вызвал недоумение и и опасения у окружающих, но все прошло благополучно - мужчина залил 60 литров дизельного топлива в бак и отправился дальше. Волноваться было не о чем, поскольку трактор - в отличном состоянии, и в качестве прицепа к нему прикреплена та самая бочка пива, которая является ничем иным, как трейлером - домом на колесах.

Трактор с пивной бочкой на прицепе способен развивать скорость не более 30 километров в час. Чемпионат мира 2018 в России стартует 14 июня, но немецкий болельщик уверен, что времени у него, чтобы попасть на чемпионат, более чем достаточно.

Платиновая Буковина

Ключові слова: трактор в виде бочки пива, чемпионат мира 2018

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