



В Индонезии произошло землетрясение 5,3 балла - 06.06.2018 12:19

Индонезию всколыхнуло землетрясение, эпицентр которого находился на расстоянии 106 километров на северо-запад от района Супиори провинции Папуа, и залегал на глубине 10 километров.

Мощность землетрясения составила 5,3 балла.

Информацию о землетрясении озвучили в Агентстве геофизики, климатологии и метеорологии Индонезии.

Весьма ощутимыми были подземные толчки для жителей районов Рансики, Маноквари и Нумфор. Информации о разрушениях и жертвах в настоящее время не сообщается. Стало известно, что причин для возникновения цунами в результате землетрясения нет.

Платиновая Буковина

Всі новини