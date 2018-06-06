



В Черновцах снова ломаются новые троллейбусы - 06.06.2018 11:57

Три из четырех новых троллейбусов, курсирующих по маршруту №11 в Черновцах, вышли из строя в прошлую пятницу, 1 июня. На маршрут после ремонта были выпущены два троллейбуса, однако уже сегодня, 6 июня, сообщается о новой поломке. Оба троллейбусы были вынуждены вернуть обратно в депо.

Представители Черновицкого троллейбусного управления отмечают, что один из троллейбусов перестал работать из-за сгоревшего компрессора, второй же может работать только от контактной сети, поскольку неисправность коснулась аккумулятора, позволяющего троллейбусу работать без подключения к сети.

Одни троллейбус отремонтировали достаточно быстро, в то время как второй все еще находится в депо. Представители ЧТУ отмечают - новые машины выходят из строя по причине плохого состояния дорог в Черновцах.

Для ремонта одного из троллейбусов, сломавшихся в пятницу, ожидаются специалисты из Беларуси.

Напомним, для Черновцов были закуплены четыре троллейбуса Днепр-Т130. Стоимость одной машины составила 7,5 миллионов гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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