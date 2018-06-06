



В Тарашанах насмерть сбили человека 5 06 2018 - 06.06.2018 09:16

В селе Тарашаны Глыбокского района Черновицкой области произошло смертельное ДТП. Авария случилась во вторник, 5 июня.

Как стало известно, авто насмерть сбило пешехода.

О случившемся проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области.

Больше подробностей в настоящее время не сообщается. В полиции разъяснят ситуацию позднее.

Платиновая Буковина, Черновцы

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