В Тарашанах насмерть сбили человека 5 06 2018- 06.06.2018 09:16
В селе Тарашаны Глыбокского района Черновицкой области произошло смертельное ДТП. Авария случилась во вторник, 5 июня.
Как стало известно, авто насмерть сбило пешехода.
О случившемся проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области.
Больше подробностей в настоящее время не сообщается. В полиции разъяснят ситуацию позднее.
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