В зоне отчуждения ЧАЭС возник крупный пожар 5 06 2018

- 05.06.2018 17:53
В зоне отчуждения ЧАЭС возник крупный пожар 5 06 2018

В зоне отчуждения рядом с Чернобыльской атомной электростанцией возник пожар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям породолжает ликвидацию отдельных очагов пожара.

Возгораний на территории промышленной площадки ЧАЭС не обнаружено, и угрозы распространения огна на объекты атомной электростанции нет.

Отмечается, что для тушения лесной подстилки в зоне отчуждения была задействована пожарная авиаця ГСЧС.

Возгорание произошло 5 июня в 10:10 - в зоне отчуждения загорелась сухая трава, и пожар дальше растространился в лесной массив на площади порядка 10 гектар.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что к мероприятиям по тушению пожара в районе ЧАЭС подключены 29 единиц техники и 126 человек личного состава, из которых от ГСЧС - 10 единиц и 75 человек. 17 единиц спецтехники, в том числе и 3 трактора, а также 47 человек личного состава предоставило ГП Чернобыльская пуща. Также работают 2 единицы спецтехники и 4 человека личного состава транспортного отделения города Чернобыль. Задействованы два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС. Авиация осуществила два сброса воды общей массой 10,5 тонн.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пожар зона отчуждения, пожар под чернобылем 5 06 2018

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