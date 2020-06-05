Нанороботы в будущем смогут очищать кровь

- 05.06.2018 16:10
Нанороботы в будущем смогут очищать кровь

Очищение крови от токсичных веществ и бактерий в будущем будут нанороботы, созданные инженерами из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Об открытии в научном издании Science Robotics была опубликована соответствующая статья.

Над созданием наномашин работали параллельно две группы ученых, одни из которых создавали специальную оболочку, а другие - собственно тела роботов. Конструкция нанороботов в основном состоит из золотых нановолокон, тогда как внешняя пленка создана из сочетания тромбоцитов и эритроцитов, составляющих крови. Особое покрытие позволяет обезопасить от биологического загрязнения, при котором на поверхности постороннего объекта накапливаются белки.

Также немаловажно, что оба элемента оболочки нанороботов выполняют собственную миссию. Так, если тромбоциты связывали используемые в исследовании бактерии метициллинрезистентного золотистого стафилококка, то эритроциды занимались удалением из крови вделяемых бактерией токсинов.

Размер нанороботов, предназначенных для работы в кровотоке человека, по сравнению с шириной стандартного человеческого волоса меньше в 25 раз. Они движутся с помощью ультразвука со скоростью 35 микрометров в секунду (либо 0,000126 километров в час).

Ученые отмечают, что нанороботов еще довольно рано запускать в работу, и исследования находятся пока что на начальной стадии. Специалисты не намерены ограничиваться борьбой только с золтистым стафилококком, описанным в эксперименте, но планируют использовать наномашины для очищения также биологических жидкостей. Вполне вероятно, что в дальнейшем золтые нановолокна для внутреннего наполнения роботов будут заменены биологическими материалами, способными разрушаться без вреда для организма.

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Ключові слова: нанороботы для очистки крови

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