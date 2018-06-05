



Гройсман заявил о планах на отставку - 05.06.2018 15:42

По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, если не будет создан Антикоррупционный суд, глава правительства намерен подать в отставку.

О таком решении Гройсман заявил на совместном брифинге со спикером украинского парламента Андреем Парубием.

Глава Кабмина отметил, что содание Антикоррупционного суда является ключевым заданием на сегодняшний день, поскольку это позволит восстановить доверие как внутри государства, так и на международной арене. Имено новая структура, по словам Гройсмана, позволит сделать борьбу с коррупцией в Украине успешной.

Премьер-министр также отметил, что с принятием решения о создании Антикоррупционного суда Украина окажется на пути развития. В противном случае страну ожидает дальнейшая дестабилизация.

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