25-річного чернівчанина затримали за наркотики- 05.06.2018 15:20
За зберігання наркотичних речовин зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі.
3-го червня близько опів на п’яту вечора працівники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області спільно із слідчо-оперативною групою відділу поліції в Чернівцях зупинили підозрілого перехожого.
Ним виявився 25-річний місцевий житель, який вже неодноразово попадав в поле зору поліції за різні кримінальні правопорушення. Під час поверхневого огляду в якого правоохоронці виявили 8 згортків із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, зовні схожою на наркотичну.
Виявлену речовину поліціянти вилучили та направили для дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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