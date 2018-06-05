Луна отдаляется от Земли и увеличивает продолжительность дня

- 05.06.2018 14:38
Луна отдаляется от Земли и увеличивает продолжительность дня

По результатам исследования, проведенного учеными из университета Висконсин-Медиссон, Луна находилась к Земле на более близком расстоянии, чем сейчас, что оказывало влияние на способ вращения планеты вокруг своей оси. Это было примерно 1,4 миллиарда лет. В то время продолжительность дня составляла всего 18 часов.

Ученые отмечают, что дни будут становиться еще дольше, чем сейчас, поскольку Луна будет еще больше отдаляться от нашей планеты.

По словам автора исследования - профессора геологических наук в Университете Висконсин-Медиссон Стивена Майерса, Земля при отдалении своего естественного спутника напоминает фигуриста, вращающегося вокруг своей оси и замедляющегося, вытягивая при этом руки.

Команда ученых применила метод астрохронологии, который позволил реконструировать древнюю историю Солнечной системы и понятб принципы влияния на вращение Земли лунной орбиты. Так, все в Солнечной системе обладает гравитационным полем, которое влияет только на расположенные поблизости небесные тела. Колебания подобного рода носят название циклов Миланковича и они могут оказывать влияние на окружение Земли. Чтобы расчитать, как Земля вращалась вокруг своей оси более чем миллиард лет назад, профессор Майерс с командой использовал данные о климатических циклах Земли, а  анализ отложений горных пород возрастом 90 миллионов лет.

Ежегодно Луна отдаляется от нашей планеты примерно на 3,82 сантиметра в год. Для ощутимого увеличения длительности дня и нужных пересчетов дожны пройти сотни миллионов лет.

Платиновая Буковина

Ключові слова: расстояние меду луной и землей, длительность дня на земле

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нидерланды не видят вины Украины в крушении МН17 В деле о крушении пассажирского лайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 в небе над Донбассом привлекать Украину
- 06.06.2018 17:30
Первые классы в Черновцах укомплектованы Согласно реформе начальной школы, предполагалось, что после приема всех проживающих на территории обслуживания школы первоклассников
- 06.06.2018 16:49
Немецкий болельщик едет на ЧМ-2018 в пивной бочке Немцы славятся своей любовью к пиву - чего стоит пивной фестиваль Октобер-фест. Один из футбольных
- 06.06.2018 16:21
5 червня на Буковині сталось дві серйозних аварії Один з потерпілих загинув на місці події. Поліція вже відкрила кримінальні провадження за обома фактами дорожньо-транспортних пригод.
- 06.06.2018 15:54
В ближайшее время разрешится спор с названием Македонии Новое название Бывшей Югославской Республики Македония будет утверждено подписанием соглашения в течение нескольких дней
- 06.06.2018 14:38
Установлена причина массовой гибели рыбы в Черновцах В одном из озер парка Жовтневого в Черновцах несколько дней назад была зафиксирована массовая гибель рыбы. Для проведения проверки администрация
- 06.06.2018 13:46
Ученые впервые побороли рак на последней стадии Американка Джуди Перкинс из Флориды, у которой был обнаружен неизлечивый рак молочной железы
- 06.06.2018 13:29
Какие ошибки в ЗНО по английскому не учтут На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, какая ошибка в тестировании по английскому языку
- 06.06.2018 12:36
В Индонезии произошло землетрясение 5,3 балла Индонезию всколыхнуло землетрясение, эпицентр которого находился на расстоянии 106 километров на северо
- 06.06.2018 12:19
В Черновцах снова ломаются новые троллейбусы Три из четырех новых троллейбусов, курсирующих по маршруту №11 в Черновцах, вышли из строя в прошлую пятницу, 1 июня
- 06.06.2018 11:57

Всі новини