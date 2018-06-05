



Луна отдаляется от Земли и увеличивает продолжительность дня - 05.06.2018 14:38

По результатам исследования, проведенного учеными из университета Висконсин-Медиссон, Луна находилась к Земле на более близком расстоянии, чем сейчас, что оказывало влияние на способ вращения планеты вокруг своей оси. Это было примерно 1,4 миллиарда лет. В то время продолжительность дня составляла всего 18 часов.



Ученые отмечают, что дни будут становиться еще дольше, чем сейчас, поскольку Луна будет еще больше отдаляться от нашей планеты.

По словам автора исследования - профессора геологических наук в Университете Висконсин-Медиссон Стивена Майерса, Земля при отдалении своего естественного спутника напоминает фигуриста, вращающегося вокруг своей оси и замедляющегося, вытягивая при этом руки.

Команда ученых применила метод астрохронологии, который позволил реконструировать древнюю историю Солнечной системы и понятб принципы влияния на вращение Земли лунной орбиты. Так, все в Солнечной системе обладает гравитационным полем, которое влияет только на расположенные поблизости небесные тела. Колебания подобного рода носят название циклов Миланковича и они могут оказывать влияние на окружение Земли. Чтобы расчитать, как Земля вращалась вокруг своей оси более чем миллиард лет назад, профессор Майерс с командой использовал данные о климатических циклах Земли, а анализ отложений горных пород возрастом 90 миллионов лет.

Ежегодно Луна отдаляется от нашей планеты примерно на 3,82 сантиметра в год. Для ощутимого увеличения длительности дня и нужных пересчетов дожны пройти сотни миллионов лет.

Платиновая Буковина

Всі новини