Луна отдаляется от Земли и увеличивает продолжительность дня- 05.06.2018 14:38
По результатам исследования, проведенного учеными из университета Висконсин-Медиссон, Луна находилась к Земле на более близком расстоянии, чем сейчас, что оказывало влияние на способ вращения планеты вокруг своей оси. Это было примерно 1,4 миллиарда лет. В то время продолжительность дня составляла всего 18 часов.
Ученые отмечают, что дни будут становиться еще дольше, чем сейчас, поскольку Луна будет еще больше отдаляться от нашей планеты.
По словам автора исследования - профессора геологических наук в Университете Висконсин-Медиссон Стивена Майерса, Земля при отдалении своего естественного спутника напоминает фигуриста, вращающегося вокруг своей оси и замедляющегося, вытягивая при этом руки.
Команда ученых применила метод астрохронологии, который позволил реконструировать древнюю историю Солнечной системы и понятб принципы влияния на вращение Земли лунной орбиты. Так, все в Солнечной системе обладает гравитационным полем, которое влияет только на расположенные поблизости небесные тела. Колебания подобного рода носят название циклов Миланковича и они могут оказывать влияние на окружение Земли. Чтобы расчитать, как Земля вращалась вокруг своей оси более чем миллиард лет назад, профессор Майерс с командой использовал данные о климатических циклах Земли, а анализ отложений горных пород возрастом 90 миллионов лет.
Ежегодно Луна отдаляется от нашей планеты примерно на 3,82 сантиметра в год. Для ощутимого увеличения длительности дня и нужных пересчетов дожны пройти сотни миллионов лет.
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